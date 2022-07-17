القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي في بريطانيا

القوة الجوية الكويتية تشارك في عرض عسكري دولي في بريطانيا

شاركت القوة الجوية الكويتية في العرض الجوي العسكري خلال الفترة من 15 الى 17 الشهر الجاري والذي أقيم في قاعدة (فيرفورد) الجوية في مدينة (فيرفورد) البريطانية بطائرة حديثة من طراز (يوروفايتر).

وبهذه المناسبة أشاد رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن العميد الركن بحري نايف العسكر في تصريح مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية مشيرا إلى أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية لتقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.

وقال إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض الجوي بأحدث طائرة في العالم يؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة.

رئيس المكتب العسكري العميد ركن نايف العسكر مع العقيد الركن طيار آمر السرب السابع عيسى الرشيدي والرائد طيار مدرب طيار يوروفايتر عبدالعزيز الظفيري

من جهته أكد آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي في تصريح ل(كونا) إن المشاركة الكويتية هي الثانية حيث كانت الأولى عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 (هورنت).

وأضاف أن مشاركتها اليوم كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة (جو جو) وأسلحة (جو أرض).

وأوضح الرشيدي أن طائرة (يوروفايتر) الكويتية تتميز أيضا بوجود رادار مسح الكتروني بالإضافة إلى كونها مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية متطورة مما يساهم في رفع جاهزية القوة الجوية الكويتية.