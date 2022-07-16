ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى ولي العهد السعودي

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في قمة جدة للأمن والتنمية والتي عقدت في مدينة جدة.

مشيدا سموه حفظه الله بما توصلت إليه هذه القمة المشتركة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول المشاركة.

متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله وسدد خطاهما.