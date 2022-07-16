مسؤول فلسطيني يثمن مواقف قادة الدول المشاركة في (قمة جدة للأمن والتنمية) التي أكدت محورية القضية الفلسطينية

مسؤول فلسطيني يثمن مواقف قادة الدول المشاركة في (قمة جدة للأمن والتنمية) التي أكدت محورية القضية الفلسطينية

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مواقف قادة الدول المشاركة في (قمة جدة للأمن والتنمية) التي أكدت محورية القضية الفلسطينية ووجوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الشيخ في بيان اليوم السبت “نثمن الموقف العربي الثابت والتاريخي من قضية فلسطين وحضورها الحي في قمة جدة والتأكيد من كل الملوك والزعماء العرب الحاضرين على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

واضاف الشيخ “بهذا الموقف يجدد القادة العرب موقفهم الداعم لحق شعبنا الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والعيش بحرية وكرامة كشعوب اصقاع الارض”.

وشدد على ان “مفتاح السلام بالشرق الاوسط يكمن في فلسطين والقدس بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا دون ان انتقاص وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية”.