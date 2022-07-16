ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد مشاركته في “قمة جدة للأمن والتنمية”

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد مشاركته في “قمة جدة للأمن والتنمية”

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد مشاركة سموه حفظه الله في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والتي عقدت في مدينة جدة.

وكان في وداع سموه حفظه الله رئيس بعثة الشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.