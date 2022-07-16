وزير خارجية السعودية: لا يوجد شىء اسمه “ناتو عربي”.. ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

وزير خارجية السعودية: لا يوجد شىء اسمه “ناتو عربي”.. ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا يوجد شىء اسمه “ناتو عربي”، مؤكدًا أن بلاده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن.

كما نفى الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي على هامش “قمة جدة للأمن والتنمية”، السبت، أنه “لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل، وإن كان… لم تشارك السعودية في أي محادثات”.

وقال إنه “لم يتم طرح (مسألة) تعاون عسكري أو تقني مع إسرائيل خلال قمة جدة أو قبلها”.

في حين أشار إلى أن قمة جدة التي حضرها قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن فتح الأجواء السعودية أمام مرور جميع الناقلات الجوية، بما فيها إسرائيل، ليس مقدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: “هذا ليس له علاقة بالتطبيع بين إسرائيل… هذا مرتبط ببرتوكول شيكاغو (المرتبط بعبور الأجواء الجوية… هذا ليس بأي طريقة مقدمة لأي خطوات إضافية” بشأن العلاقات مع إسرائيل.