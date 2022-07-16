بايدن يغادر السعودية في ختام أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة

غادر الرئيس الاميركي جو بايدن السعودية السبت بعد زيارة أثارت جدلا في الولايات المتحدة، إذ خيّمت عليها قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي واللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة التي كان تعهد بجعلها دولة منبوذة على خلفية سجلها الحقوقي.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، وقد شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسعى خلالها لطرح رؤية جديدة للدور الأميركي في المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات والغنية بموارد الطاقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.