من القمة

سمو ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي على شرف قادة ورؤساء الدول المشاركة في (قمة جدة للأمن والتنمية)

16 يوليو، 2022
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حضر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء أقامها أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية المشتركة لدول مجلس تعاون الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمنعقدة في مدينة جدة.

المصدر
كونا
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16 يوليو، 2022
0 203 أقل من دقيقة

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