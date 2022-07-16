سمو ولي العهد اثناء لقائه الرئيس المصري

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يقوم بزيارة الرئيس المصري في مقر إقامته في مدينة جدة

16 يوليو، 2022
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قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم بزيارة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وذلك في مقر إقامة جلالته بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
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16 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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