انطلاق “قمة الأمن والتنمية” في جدة

انطلقت “قمة جدة للأمن والتنمية”، السبت 16 يوليو (تموز)، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي جو بايدن وقادة مصر والأردن والعراق، حيث يسعى بايدن لإقناع الحلفاء الخليجيين بضخ مزيد من النفط للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، ودمج إسرائيل في المنطقة كجزء من محور جديد تحركه المخاوف المشتركة في شأن إيران.

وأجرى الرئيس الأميركي محادثات ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبل المشاركة في القمة الخليجية الأوسع حيث “سيحدد بوضوح” رؤيته واستراتيجيته لانخراط أميركا في الشرق الأوسط، وفق مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان.

وإضافة إلى إمدادات الطاقة، قال سوليفان إن القمة الأميركية – العربية ستناقش “تنسيقاً وتعاوناً أقوى عندما يتعلق الأمر بإيران”، إضافة إلى التكامل الإقليمي، بما في ذلك العراق، حيث تتمتع طهران بنفوذ عميق، كما ستتم مناقشة دعم دول الخليج للبنية التحتية العالمية والاستثمار.

وبعد وصوله إلى جدة الجمعة آتياً من إسرائيل، اجتمع بايدن بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام. وفي بيان مشترك، شددت الرياض وواشنطن على “ضرورة ردع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول، ودعم (إيران) للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها”. وجدد الطرفان “التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية”، واتفقا على “التشاور بانتظام في شأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل”.

ووقعت الولايات المتحدة والسعودية 18 اتفاقية ومذكرةللتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، بينها تعزيز تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت.

• ولي العهد السعودي:

المنطقة والعالم يواجهان تحديات مصيرية

التحديات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي تقتضي التعامل معها بواقعية

التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم بسبب جائحة كورونا تتطلب تضافر الجهود الدولية

تبني سياسيات غير واقعية حول الانبعاثات سيؤدي إلى تضخم غير معهود في أسعار الطاقة في السنوات المقبلة

قررنا زيادة إنتاجنا من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

• الرئيس الأمريكي بايدن:

أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط

لأول مرة يزور رئيس أميركي هذه المنطقة من دون أن يكون فيها جنود أميركيون

نشهد حقبة نهاية الحروب في المنطقة

يجب توجيه الموارد من أجل إعادة الثقة فيما بيننا

سوف يكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل

مصلحة الولايات المتحدة في التعاون مع المنطقة ولن نتركها

نتبع المسار الدبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي

عملنا مع السعودية وعمان على فرض هدنة في اليمن مستمر حتى الآن

لن نسمح لأي بلد بأن يسيطر على آخر بالطرق العسكرية في المنطقة

• الرئيس المصري:

نجدد التزامنا بمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب بكافة أشكاله

حان الوقت لتتضافر جهودنا المشتركة لإنهاء الصراعات المزمنة في المنطقة

• ملك البحرين:

يجب حل القضية الفلسطينية حلا دائما وعادلا وفقا للمبادرة العربية

التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر

ندعم الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة وندعو لزيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير

• أمير قطر:

لا أمن ولا استقرار أو تنمية في ظل النزاعات

يجب الاحتكام إلى القانون الدولي لحل النزاعات

مصادر التوتر ستبقى قائمة ما دامت إسرائيل ماضية في ممارساتها

تحقيق الاستقرار في الخليج ضروري للمنطقة وللعالم بأسره

لن ندخر جهدا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة

• العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين:

نؤكد أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

حريصون على ترجمة الفرصة إلى شركات حقيقية في المنطقة

• رئيس الوزراء العراقي:

بلادنا كانت لها دورا أساسيا في محاربة الإرهاب ولا تزال تحاول تجفيف منابعه

نقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل

نأمل التوصل إلى اتفاقيات تساهم في ازدهار العراق

مخاطر أزمة أوكرانيا تتطلب تكاتف الجهود لضمان الأمن الغذائي

نعمل على استثمار الغاز الذي يحرق بحقول النفط وكذلك في مشروعات الطاقة البديلة

• سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد:

تحديات المنطقة أصبحت تتطلب منا مزيدا من التعاون

تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق

دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة

ندعو إيران إلى التعاون مع دولنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل الشرق الأوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل

نأمل إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية