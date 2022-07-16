وزارة التجارة والصناعة

التجارة: حظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة العوادم الرياضية المعدلة

16 يوليو، 2022
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أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قراراً وزارياً بحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنواع أنظمة العوادم الرياضية المعدلة وملحقاتها للسيارات.

واستثنى القرار من الحظر الهيئات الرياضية المتخصصة بالمحركات ووكالات السيارات المعتمدين ووكلاء قطع غيار السيارات المرخص لهم ببيعها والحاصلين على وكالة عادم السيارات وبعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

ونص القرار على انه يحظر على ورش تصليح السيارات والكراجات عمل تغييرات على العوادم بما يتسبب بالصوت المزعج إلى جانب المخالفات البيئية.

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16 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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