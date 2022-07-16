رئيس دولة الإمارات يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هامش قمة جدة للأمن والتنمية⁩

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على هامش “قمة جدة للأمن والتنمية” التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونقل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بداية اللقاء .. تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وخالص تمنياته للكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين .

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

كما حضر الاجتماع من الجانب الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية وعبدالوهاب محمد الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار .

من استقلال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هامش قمة جدة للأمن والتنمية⁩