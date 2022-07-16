العاهل البحريني: نحيي الدور “الحيوي الفاعل” للسعودية بقيادة خادم الحرمين على الصعيدين الإقليمي والدولي

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن التحية للدور “الحيوي الفاعل” الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار الملك حمد بن عيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) لدى وصوله إلى جدة اليوم السبت إلى “المساعي المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولنا والدول الحليفة والصديقة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع” معربا عن التطلع لأن تكون قمة جدة للأمن والتنمية “خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع إليه دولنا وشعوبنا من أمن وسلام وتقدم وازدهار”.

وأكد أن “انعقاد هذه القمة المهمة يمثل فرصة مناسبة لترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطق وتعزيز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح العالمية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للسلام والنماء والازدهار”.

وأعرب الملك حمد عن “بالغ السعادة والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا وما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام” معربا عن “عميق الشكر والتقدير” لخادم الحرمين الشريفين على “دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية”.

يذكر أن القمة سيشارك بها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والأردن ومصر والعراق.