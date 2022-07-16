ماسك يقاوم طلب تويتر لمحاكمة عاجلة

قاوم إيلون ماسك طلب تويتر بإجراء محاكمة عاجلة في محاولة لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، حيث طالب محاموه بعدم إجراء المحاكمة قبل فبراير/ شباط 2023.

ماسك يرفض المحاكمة العاجلة

ورفض محامو ماسك طلب تويتر بإجراء محاكمة عاجلة في القضية أمام محكمة ديلاوير، قائلين إنهم بحاجة إلى وقت لإجراء “مراجعة جنائية وتحليل لمجموعات كبيرة من البيانات”، وفقًا لبلومبيرغ.

وتسعى شركة تويتر لإجراء محاكمة مدتها 4 أيام في سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن فريق ماسك يفضل عدم إجراء المحاكمة قبل 13 فبراير/ شباط 2023.

ويمثل الإفصاح أول رد رسمي لماسك على الدعوى القضائية التي رفعتها تويتر يوم الثلاثاء، والتي تتهمه بانتهاك شروط اتفاقهما.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب فوربس للتعليق.

خلفية الخبر

أبلغ ماسك تويتر الأسبوع الماضي أنه لن يكمل الصفقة، بعد أن اتهم الشركة مرارًا وتكرارًا بعدم تقديم معلومات كافية لتحديد عدد الحسابات المزيفة الموجودة على المنصة. وقال محامي ماسك مايك رينغر، في رسالة إلى تويتر إن الشركة “خرقت العديد من الأحكام”، لكن تويتر ردت على الدعوى القضائية، مدعيةً أن ماسك هو الذي انتهك الاتفاقية.

واتهمت تويتر ماسك بإجراء تحقيق لمحاولة الخروج من الصفقة، نتيجة لانهيار ثروته بعد تراجع سعر سهم تيسلا، ووصفت الشركة طلبات ماسك للحصول على مزيد من المعلومات حول الحسابات المزيفة على أنها “غير معقولة” وغير مطلوبة في العقد.

كتب محامو ماسك في الإفصاح أن “تويتر تزعم أن ماسك يلحق الضرر بالشركة بتغريداته المازحة”، وفقًا لبلومبيرغ. وكانت تويتر قد أشارت في الدعوى القضائية أن ماسك يستخف بالشركة في تغريداته علنًا، وقد انتهك قسمًا من العقد.

يذكر أنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب تعجيل المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل.