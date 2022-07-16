اسماك الزبيدي في الاسواق

الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك: بدء موسم صيد “الزبيدي” اعتبارا من اليوم

16 يوليو، 2022
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أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان بدء موسم صيد أسماك الزبيدي في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من اليوم السبت وذلك بعد انتهاء فترة حظر صيده.

وقال الصويان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن قرار منع الصيد الموسمي يهدف الى حماية المخزون السمكي وتنميته ومنح الفرصة والوقت الكافيين لتكاثر أسماك الزبيدي.

وأكد أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد حفاظا على الثروة السمكية وحمايتها من الاندثار داعيا الى اعادة النظر في الدعم المقدم للقطاع السمكي لضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد السمكية كدعامة قوية من دعائم الاقتصاد الوطني.

المصدر
كونا
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16 يوليو، 2022
0 74 أقل من دقيقة

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