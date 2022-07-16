إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة

إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة

أخليت المحطة الدولية للركاب في مطار سان فرانسيسكو الأميركي الجمعة بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وجاء في بيان أصدره جهاز التواصل الإعلامي التابع لشرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الشرطة تلقت إنذارا بوجود قنبلة وعثر عناصرها على “حزمة مشبوهة”.

وأوضح البيان أن المحطة “الدولية أخليت، وأن وحدة تفكيك المتفجرات تجري تحقيقا. سنصدر تحديثات مع تواصل التحقيق. توقعوا تأخر رحلات لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في العمليات الحالية للمطار”.

وأوضحت إدارة المطار في بيان على تويتر “بسبب الأنشطة الحالية للشرطة يتم إخلاء المحطة الدولية”.

وتابعت “رجاء تجنّبوا المحطة الدولية حتى إشعار آخر”.

وأشار المطار الذي تخطى في العام 2020 عدد المسافرين عبره ثلاثة ملايين راكب وفق أحدث بياناته، إلى أن خدمات الاستلام والتسليم متاحة فقط في محطاته المخصصة للرحلات الداخلية.