سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل السعودية وفي استقباله الأمير محمد بن سلمان

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

16 يوليو، 2022
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بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والتي ستعقد في مدينة جدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كما كان في استقبال سموه حفظه الله رئيس بعثة الشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل السعودية وفي استقباله الأمير محمد بن سلمان
المصدر
كونا
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16 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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