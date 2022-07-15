من استقبال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي جو بايدن

ولي العهد السعودي يعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي بحضور مسؤولين من البلدين

15 يوليو، 2022
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يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بحضور مسؤولين من البلدين، وفق ما ذكرت «العربية».

وكان الأمير محمد بن سلمان، استقبل بايدن في قصر السلام في جدة اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحّبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي.

ووصل بايدن إلى السعودية، اليوم الجمعة، حيث قال مسؤولون أميركيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين.

وكان في استقبال بايدن أمير مكة، لدى وصوله إلى جدة.

المصدر
وكالات
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15 يوليو، 2022
0 152 أقل من دقيقة

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