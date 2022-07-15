الجريمة في الكويت.. بين الأمس واليوم

الجريمة في الكويت.. بين الأمس واليوم

2190 يوماً سجل 7 الاف قضية

3 قضايا مخدرات يوميا في الكويت

جريمتا قتل كل شهر!!

5 متهمين بحيازة مخدرات كل 24 ساعة!

11 الف اتهموا بحيازة مواد مخدرة

3 قضايا لحيازة المخدرات يوميا في الكويت، يتهم فيها 5 اشخاص تقريبا، وجريمتا قتل كل شهر، هذا ناتج احصائية رسمية من وزارة الداخلية حصلت كويت نيوز على نسخه منها.

وكشفت الاحصائية الرسمية عن قضايا حيازة مواد مخدرة في 2190 يوما عن السنوات من 2015 حتى 2020 ان اجماليها بلغ 7398 قضية حيازة مواد مخدرة اتهم فيها 11070 شخصا.

وذكرت الاحصائية جرائم القتل عن السنوات ذاتها بواقع 132 جريمة قتل اعلاها كان في عام 2015 بواقع 28 جريمة قتل وأدناها في عام 2019 بعدد 13 جريمة قتل.

وفي احصائية المخدرات سجلت القضايا الاعلى عددا في سنة 2019 بواقع 1703 قضية وعدد متهمين بواقع 3202 متهما، وفي عام 2015 كان عدد القضايا 1350 قضية وعدد متهمين 1870 متهما.

احصائية بعدد جرائم القتل

السنة العدد 2015 28 2016 26 2017 22 2018 23 2019 13 2020 20 المجموع 132

احصائية بعدد القضايا بتهمية حيازة مواد مخدرة

السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 عدد القضايا 1350 1043 890 1080 1703 1332 عدد المتهمين 1870 1440 1207 1465 3202 1886