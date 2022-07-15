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الجريمة في الكويت.. بين الأمس واليوم

15 يوليو، 2022
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2190 يوماً سجل 7 الاف قضية

3 قضايا مخدرات يوميا في الكويت

جريمتا قتل كل شهر!!

5 متهمين بحيازة مخدرات كل 24 ساعة!

11 الف اتهموا بحيازة مواد مخدرة

3 قضايا لحيازة المخدرات يوميا في الكويت، يتهم فيها 5 اشخاص تقريبا، وجريمتا قتل كل شهر، هذا ناتج احصائية رسمية من وزارة الداخلية حصلت كويت نيوز على نسخه منها.

وكشفت الاحصائية الرسمية عن قضايا حيازة مواد مخدرة في 2190 يوما عن السنوات من 2015 حتى 2020 ان اجماليها بلغ 7398 قضية حيازة مواد مخدرة اتهم فيها 11070 شخصا.

وذكرت الاحصائية جرائم القتل عن السنوات ذاتها بواقع 132 جريمة قتل اعلاها كان في عام 2015 بواقع 28 جريمة قتل وأدناها في عام 2019 بعدد 13 جريمة قتل.

وفي احصائية المخدرات سجلت القضايا الاعلى عددا في سنة 2019 بواقع 1703 قضية وعدد متهمين بواقع 3202 متهما، وفي عام 2015 كان عدد القضايا 1350 قضية وعدد متهمين 1870 متهما.

احصائية بعدد جرائم القتل

السنةالعدد
201528
201626
201722
201823
201913
202020
المجموع132

احصائية بعدد القضايا بتهمية حيازة مواد مخدرة

السنة201520162017201820192020
عدد القضايا13501043890108017031332
عدد المتهمين187014401207146532021886

المصدر
يوسف المطيري
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15 يوليو، 2022
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