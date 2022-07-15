المتحدثة الرسمية باسم وزارة الاعلام أنوار مراد

“الاعلام”: نرصد كل ما يسيء للثوابت الدينية والوطنية

15 يوليو، 2022
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أكدت المتحدث بإسم وزارة الاعلام انوار مراد ان الوزارة ترصد كافة الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تحتوي على اساءات بحق الثوابت الدينية والوطنية، واحالتها الى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل النشر بمختلف انواعه.

واوضحت مراد ان كتاب “كشف المتواري في صحيح البخاري” سبق وان صدر قرار بمنعه منذ عام 2018 من لجنة رقابة الكتب لما يحتويه من اساءات للثوابت الدينية، لافتة الى ان الوزارة لن تألوا جهدا في محاسبة اي تقصير أو اهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر.

وأضافت ان فرق التفتيش والتدقيق التابعة لوزارة الاعلام تقوم بمتابعة كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع، واحالة من لم يلتزم بالقرارات والقوانين الى الجهات المختصة.

المصدر
وزارة الإعلام
الوسوم
15 يوليو، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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