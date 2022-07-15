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البحرين تسمح لمواطني “التعاون” دخول أراضيها ببطاقة الهوية ودون أية إجراءات مسبقة

15 يوليو، 2022
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أعلنت مملكة البحرين، السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدخول لأراضيها عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر دون أية إجراءات مسبقة .

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذا الإجراء – الذي أعلنت عنه “شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمملكة” اليوم – يأتي تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.

المصدر
وام
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15 يوليو، 2022
0 64 أقل من دقيقة

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