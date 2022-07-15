بايدن يلتقي الرئيس الفلسطيني في بيت لحم

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة، في بيت لحم، بعد زيارة مستشفى “أوغستا فيكتوريا” في القدس الشرقية، حيث أعلن عن حزمة مساعدات للقطاع الطبي.

وأكد بايدن في كلمته ، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الولايات المتحدة “من الداعمين لحل الدولتين والتزامي بذلك لم يتغير”.

وأضاف: “الشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولة مستقلة وذات سيادة، وهناك حاجة لحل الدولتين لشعبين لديهم صلة في هذه الأرض وهناك حاجة لدولتين تحترمان الشعبين للعيش بكرامة ولا يجب أن يكون هناك منع للتنقل أو أن يتعرض الأطفال لأي خطر”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني مجروح والولايات المتحدة تشعر بذلك ولن نتخلى عن السلام وعلى الشعب الفلسطيني أن يشعر بالأمل حتى لو لم تكن هناك أرضية للنقاشات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وشدد على أنه “يجب إنهاء العنف لأن هذه الأعمال أدت إلى مقتل الكثير من الفلسطينيين والاسرائيليين وشيرين أبو عاقلة كانت تقوم بعملها بمهنية وآمل أن يبقى إرث شيرين مستمرا”.

ودعا بايدن السلطة الفلسطينية “للعب دور أساسي بتعزيز المؤسسات والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد”.

كما أعلن عن توفير تمويل بـ200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، قال عباس إن هناك حاجة إلى إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين عام 1967، وتساءل “أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي؟”.

وأضاف: “أكدنا للرئيس بايدن تمسكنا بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والسلام في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين”.

وطالب عباس بفتح القنصلية الأميركية في القدس، وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب وفتح مكتبها في واشنطن في إطار الشراكة والتعاون، وإزالة أي عقبات أمام تحقيق ذلك.

ودعا إلى وقف الأعمال التي تقوض حل الدولتين، وقال “نتطلع لوقف الاستيطان وعنف المستوطنين واحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وإلى وقف القتل والاعتقالات اليومية ومحاكمة ومحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة”.

وتابع: “إذا أرادت إسرائيل أن تكون دولة طبيعية فلا يمكنها أن تستمر كدولة فوق القانون، وعند إنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين على حدود 1967 يمكن الاعتراف بإسرائيل”.

وأشار إلى أن “فرصة حل الدولتين على حدود عام 1967 قد تكون متاحة الآن ولا ندري ما قد يحصل مستقبلا”.

وختم قائلا: “أمد يدي لسلام الشجعان وهذا ما حصل منذ اتفاق أوسلو وذلك لمستقبل الفلسطينيين والأجيال القادمة وشعوب المنطقة. ونعبر عن استعدادنا معكم لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل”. وقال: “السلام يبدأ من فلسطين والقدس ويهمنا العمل معكم لتحقيق ذلك”.

وزار بايدن، الجمعة، قبيل زيارة عباس، مستشفى “أوغستا فيكتوريا”، وهو مجمع يحتوي على مستشفى وكنيسة في القدس الشرقية، حيث أعلن عن مساعدات أميركية لدعم القطاع الطبي.

وأعلن الرئيس الأميركي عن تقديم مساهمة جديدة تمتد لعدة سنوات وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN).

وقال في كلمة ألقاها “هذه المستشفيات هي العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية الفلسطينية”.

وأضاف: “يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة… والحصول على الرعاية الصحية، عندما تحتاج إليها، أمر ضروري لعيش حياة كريمة لنا جميعا”.

وكان البيت الأبيض كشف عن تفاصيل المساعدات الأميركية التي من أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى الضفة الغربية، الجمعة.

وقال في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، إن الرئيس بايدن سيعلن عن “مبادرات لدعم الشعب الفلسطيني”.

وتشمل هذه المبادرات “تعزيز قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا، ودعم شبكة اتصالات الجيل الرابع (4G)، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والحوار لدعم السلام”.