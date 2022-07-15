البلدية: ندعو لعدم الخلط بين مشروع تطوير المباركية وإعادة تعمير الجزء المتضرر بها

دعت بلدية الكويت الى عدم الخلط بين تطوير أسواق المباركية الحالية واعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق.

واوضحت في بيان ان القطاع المختص في البلدية سخر جميع الامكانات الفنية و الطاقات بشأن مشروع تطوير اسواق المباركية في سبيل انجاز المشروع وتنفيذ مكونات في موقع جديد يضاف للموقع الحالي دون المساس بأسواق المباركية الحالية للمحافظة على الارث التاريخي لها بإضافة مناطق جديده لهذه الاسواق ، مؤكدة ان التطوير لا علاقة له في اعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق حتى يعود كما كان ، مبينه بان هناك خلط بين التطوير و الاعمار من قبل البعض في مواقع التواصل الاجتماعي .

واشارت الى ان مشروع تطوير اسواق المباركية يسير حسب ما هو مخطط له وفق الجدول الزمني و لا يعيقه اعادة اعمار الجزء المتضرر من الحريق الذي يهدف الى ارجاع هذا الجزء من الاسواق الى ما كانت عليه ، لافته الى انه تمت موافقه البلدية على البدء في التعاقد لتعمير المنطقة المتضررة من قبل فريق مشترك من البلدية ووزارة المالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة تطبيق جميع اشتراطات قوه الاطفاء وحاليا الفريق المشترك بدأ في اخذ موافقات الجهات الرقابية لتنفيذ اعادة التعمير .

وبينت ان المشروع الجديد يضم مسجد وفندق ومسرح مفتوح بتصميم تراثي وتطوير لحديقة البلدية موضحه ان تصميم المشروع الجديد رشح للدخول في مهرجان العمارة العالمي الذي سيقام في البرتغال لتمتعه بميزة الدمج بين روح التراث والمستقبل.