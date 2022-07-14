السفيرة الفرنسية: سلمنا 298 مركبة SHERPA للقوات المسلحة الكويتية و12 للحرس الوطني

أكدت السفيرة الفرنسية لدى الكويت، كلير لو فليشير، متانة العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت.

وأشارت لو فليشير، في مؤتمر صحافي، عقدته أمس في مقر اقامتها قبيل الاحتفال باليوم الوطني لبلادها، بحضور نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري، وحشد من السفراء والشخصيات البارزة، إلى تطور العلاقات بين البلدين في شتى المجالات كالتجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة.

وثمّنت الخط الدائم للدبلوماسية الكويتية، وتأكيدها الدائم على الحوار والتفاوض والبحث عن الحلول، وقد برز ذلك العام الماضي في قمة العلا، وكذلك في العمل هذا العام مع لبنان، معربة عن شكر بلادها للكويت، وبخاصة وزير الخارجية، على مشاركتها النشيطة في حل هذه الأزمة الدبلوماسية مع الدول العربية الأخرى.

واشارت إلى الحوار الإستراتيجي بين فرنسا والكويت والذي يغطي خمسة قطاعات ذات أولوية: هي الدفاع، والأمن والشؤون القنصلية، الاقتصاد، والصحة، الثقافة والفرنكوفونية، مع اجتماعات سنوية على المستوى الوزراء، كما تم استئناف الزيارات رفيعة المستوى.

واضافت ان فرنسا تعد مستثمرا مباشرا مهما في الكويت حيث أن أكثر من ربع الشركات الأجنبية المستفيدة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي شركات فرنسية، لافتة الى ان اجمالي حجم الاستثمارات الكويتية من الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا يتجاوز 400 مليون يورو، كما كانت الكويت مستثمرًا مهمًا في فرنسا، كوجهة رئيسية للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في منطقة اليورو.

وتطرقت بالحديث عن التعاون في مجال الدفاع والامن، مشيرة الى ان فرنسا والكويت تشتركان في علاقة دفاعية طويلة الأمد تم تعزيزها بعد تحرير الكويت، قطعت هذه العلاقة خطوة إلى الأمام بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1992 بين فرنسا والكويت.

واشارت الى ان التدريب العسكري يعد أيضًا جزءًا مهمًا من التعاون الفرنسي الكويتي، حيث منذ توقيع اتفاقيات التعاون الدفاعي، قامت فرنسا بتدريب 500 فرد عسكري كويتي فقط بما في ذلك ضباط من جميع الخدمات الثلاث وحتى الطيارين. بعضهم الآن عقيد أو عميد.

ولفتت الى ان جودة الشراكة الدفاعية الفرنسية الكويتية تتجلى أيضًا في عقود المشتريات العسكرية الموقعة للحصول على معدات عسكرية فرنسية حيث تم تسليم 298 مركبة من طراز SHERPA إلى القوات المسلحة الكويتية و 12 إلى الحرس الوطني الكويتي، اضافة الى 26 من أصل طلبية من 30 طائرة هليكوبتر من طراز CARACAL تم توفيرها بالفعل للقوات المسلحة والحرس الوطني .