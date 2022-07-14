الصين تدرس إنهاء الحظر على واردات الفحم من أستراليا

يدرس مسؤولون صينيون إنهاء حظر دام لمدة عامين تقريبًا على الفحم الأسترالي، مع تراجع نسبي للتوترات بين الجانبين ووسط القلق بشأن ضعف الإمدادات.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن الخبراء سيقدمون الاقتراح إلى كبار القادة في الصين، مع توصية باستئناف بكين الواردات الأسترالية من الفحم.

وأشار التقرير إلى أن الدافع وراء القرار المحتمل يتمثل في أن القيود الأوروبية على الطاقة الروسية ستزيد المنافسة على الفحم من الموردين الصينين الرئيسيين مثل إندونيسيا.

ورغم أنه لايزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بإلغاء حظر استيراد الفحم الأسترالي، فإن بعض الشركات تستعد بالفعل لاستئناف الواردات، بحسب التقرير.

وكانت الصين قد أقرت حظرًا غير رسمياً في نهاية عام 2020 على استيراد الفحم الأسترالي، مع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب قرار منع شركة “هواوي تكنولوجيز” من بناء شبكة الجيل الخامس 5G.