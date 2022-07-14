فحم

الصين تدرس إنهاء الحظر على واردات الفحم من أستراليا

14 يوليو، 2022
0 7 دقيقة واحدة

يدرس مسؤولون صينيون إنهاء حظر دام لمدة عامين تقريبًا على الفحم الأسترالي، مع تراجع نسبي للتوترات بين الجانبين ووسط القلق بشأن ضعف الإمدادات.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن الخبراء سيقدمون الاقتراح إلى كبار القادة في الصين، مع توصية باستئناف بكين الواردات الأسترالية من الفحم.

وأشار التقرير إلى أن الدافع وراء القرار المحتمل يتمثل في أن القيود الأوروبية على الطاقة الروسية ستزيد المنافسة على الفحم من الموردين الصينين الرئيسيين مثل إندونيسيا.

ورغم أنه لايزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بإلغاء حظر استيراد الفحم الأسترالي، فإن بعض الشركات تستعد بالفعل لاستئناف الواردات، بحسب التقرير.

وكانت الصين قد أقرت حظرًا غير رسمياً في نهاية عام 2020 على استيراد الفحم الأسترالي، مع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب قرار منع شركة “هواوي تكنولوجيز” من بناء شبكة الجيل الخامس 5G.

المصدر
بلومبرج
الوسوم
14 يوليو، 2022
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سوناك يتقدم صفوف المرشحين المحافظين خلال التصويت الثاني

14 يوليو، 2022

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد الإلكتروني

14 يوليو، 2022

الرئيس الإيراني يحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن المنطقة

14 يوليو، 2022

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصف اجتماع ترامب بالبيت الابيض بأنه “ضرب من الجنون”

14 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى