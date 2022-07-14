“على بابا” تخطط لتسريح أكثر من ثلث موظفي فريق الصفقات الداخلية

تخطط مجموعة «علي بابا» لتسريح أكثر من ثلث الموظفين في فريق الصفقات الداخلية، بعدما أدت الحملة التنظيمية التي شنتها بكين إلى تباطؤ حاد في وتيرة إبرام الصفقات الصينية في مجال التجارة الإلكترونية، وفقًا لما ذكره تقرير لوكالة «رويترز».

وقالت الوكالة نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن المجموعة الصينية تخطط لتقليص عدد فريق الاستثمار الاستراتيجي بالمقر الرئيسي في الصين الذي يضم أكثر من 110 أشخاص إلى حوالي 70، مشيرة إلى أن الفريق لديه موظفون إضافيون يعملون في مقر الشركة بهونج كونج.

وبدأت «على بابا» بالفعل في تسريح موظفين من وحداتها التجارية الأخرى في فبراير الماضي، إذ يمكن أن تستبعد في نهاية المطاف أكثر من 15% من إجمالي قوتها العاملة أو حوالي 39 ألف موظف، حسبما ذكرت رويترز في مارس.

يأتي ذلك بعدما فرضت هيئة تنظيم السوق الصينية الأحد أحدث الغرامات على كل من «على بابا» وتنسنت، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى لعدم امتثالها لقواعد مكافحة الاحتكار بشأن الكشف عن المعاملات، وذلك ضمن حملة أطلقتها السلطات في أواخر عام 2020 لكبح جماح شركات التكنولوجيا في البلاد.

كذلك أدى تباطؤ الاقتصاد إلى تراجع حاد في نمو المبيعات لمعظم شركات التجارة الإلكترونية، ما زاد من صعوبة زيادة رأس المال وتوسيع الأعمال، وهذا بدوره أجبر شركات مثل علي بابا وتنسنت على البحث عن طرق لخفض تكاليف التشغيل بما يشمل تسريح الموظفين.