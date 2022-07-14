الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني يحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن المنطقة

14 يوليو، 2022
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حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن الشرق الأوسط، وذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور الأراضي المحتلة، إعلانا أمنيا بين واشنطن وتل أبيب موجّه بالدرجة الأولى ضد طهران.

وتوجه رئيسي بالقول الى “الأميركيين وحلفائهم الاقليميين، إن الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة، وأي خطأ في هذه المنطقة سيتم التعامل معه برد قاسِ”، وذلك في خطاب متلفز ألقاه في محافظة كرمانشاه.

المصدر
أ ف ب
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14 يوليو، 2022
0 26 أقل من دقيقة

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