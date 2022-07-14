وول ستريت تتراجع تزامنًا مع إعلان البنوك الأميركية الكبرى عن نتائج أعمال مخيبة للآمال

تراجعت وول ستريت مع إعلان العديد من البنوك الأميركية الكبرى نتائج أعمال مخيبة للآمال، مع تحذيرات بشأن الاقتصاد، في حين لا يزال المستثمرين قلقين من أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى إرغام بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في السابق.

خسائر وتشاؤم

أضافت الأسهم إلى الخسائر الأخيرة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%، حوالي 600 نقطة، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نسبة 1.9%، وخسر مركب ناسداك الثقيل للتكنولوجيا 1.7%.

استمر إحساس المستثمرين بالتشاؤم بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك “السيء” يوم الأربعاء، والذي أظهر ارتفاع التضخم إلى 9.1% في يونيو/حزيران مقارنة مع العام الماضي، بعد أن كان 8.6% في مايو/أيار.

والآن تراهن الأسواق على أن أحدث بيانات التضخم سوف تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة على نحو أكثر قوة، حيث يتوقع بعض المتداولين الآن رفع الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

أرباح مخيبة للمصارف

كان مصرف JPMorgan Chase “جي بي مورغان شيس” أول بنك كبير يبلغ عن أرباح ربع سنوية يوم الخميس، فانخفضت أسهمه بأكثر من 3% بعد أن أفاد عن انخفاض بنسبة 28% في الأرباح، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراكم الاحتياطيات الائتمانية.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصرف Morgan Stanley “مورغان ستانلي” أيضًا عن نتائج أقل من المتوقع، بما في ذلك تراجع بنسبة 55% في الإيرادات المصرفية الاستثمارية، وقد ألقى الرئيس التنفيذي جيمس غورمان باللوم على “بيئة سوق أكثر تقلبًا مما رأيناه لبعض الوقت”.

يقول مؤسس Vital Knowledge آدم كريزافولي: “إن المزاج في السوق كئيب” حيث لا يزال المستثمرين يهضمون تقرير التضخم الساخن والآن النتائج ربع السنوية “المخيبة للآمال” للعديد من البنوك الكبرى.

التخوف من الركود

يقول كبير محللي السوق في أواندا، كريغ إيرلام: “لقد سيطرت مخاوف الركود بالكامل على الأسواق ولم يعد أمام البنوك المركزية سوى القليل من الخيارات عدى السياسات النقدية المتشددة”.

كانت بيانات التضخم بالأمس “الأخيرة في قائمة طويلة من الإصدارات المخيبة للآمال” والنتيجة هي الآن “خيار بين 75 أو 100 نقطة أساس في غضون أسبوعين”.

وفي خضم مخاوف الركود المستمرة، بدأت بنوك وول ستريت الكبرى في خفض توقعاتها للسوق والتحذير من التباطؤ الوشيك في أرباح الشركات.

كان Bank of America “بنك أوف أميركا” آخر شركة خفضت توقعاتها لمؤشر S&P 500 يوم الخميس من 4500 إلى 3600، مما يعني انخفاضًا بنسبة 5% تقريبًا عن المستويات الحالية، كما قامت شركات أخرى بما في ذلك Evercore ISI، ومصرف UBS، وOppenheimer بخفض جميع توقعاتها للمؤشر أيضًا.