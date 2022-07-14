سعر سلة خامات “أوبك” يتراجع إلى 104.41 للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و45 سنتا ليستقر عند 41ر104 دولار للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء مقابل 86ر106 دولار أمس الأول الثلاثاء.

وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يونيو الماضي بلغ 72ر117 دولار للبرميل أما شهر مايو الماضي فبلغ 87ر113 دولار للبرميل الأمر الذي يشير إلى استقرار معدل سعر السلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي عند 65ر110 دولار للبرميل.

وذكرت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل.

وكان وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +) قد اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الثلاثين في 30 يونيو الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل.

وتتطابق هذه الزيادة مع حجم الزيادة التي أقرت الشهر الماضي عندما تم تحديد إنتاج شهر يوليو بمقدار 648 ألف برميل يوميا أيضا.

ويمثل قرار (أوبك +) زيادة عن المعدلات السابقة لشهر يونيو وما سبقه بنحو 216 ألف برميل يوميا.

وكانت منظمة (أوبك) قد توقعت في تقريرها الدوري الأخير زيادة الطلب العالمي على النفط العام القادم بمقدار 7ر2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى إجمالي 103 ملايين برميل في اليوم مقابل 3ر100 مليون برميل هذا العام مدفوعا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في تقريرها الشهري الصادر في فيينا أمس الأول الثلاثاء إن زيادة الطلب على النفط في عام 2023 ستأتي من خلال الأداء الاقتصادي القوي في الدول المستهلكة الرئيسية إلى جانب التطورات الجيوسياسية المحسنة واحتواء جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الصين.

كما أشار تقرير (أوبك) إلى استمرار ارتفاع الأسعار الفورية للنفط الخام في يونيو حيث ارتفعت سلة (أوبك) المرجعية 85ر3 دولار أو 4ر3 في المئة لتستقر عند 72ر117 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعقد تحالف (أوبك +) اجتماعه الوزاري القادم في الثالث من أغسطس المقبل.