بيان مشترك لتيارات وقوى سياسية كويتية: لا للمخططات الصهيونية الأمريكية.. لا للتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني

بيان مشترك لتيارات وقوى سياسية كويتية: لا للمخططات الصهيونية الأمريكية.. لا للتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني

مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة والتي تحمل فيها مخططات صهيوأمريكية في المنطقة تهدف إلى فرض هيمنة الكيان الصهيوني المحتل على شعوبنا وإلى تكريس التبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية لاستمرار نهب ثرواتنا وفرض سياساتها وقراراتها علينا، وعليه نحذر الشعب الكويتي وندعوه إلى اليقظة تجاه هذه المخططات.

ومن هذه المخططات التي برزت ملامحها مءخرا عبر ما تم تداوله من أخبار في الأوساط الغربية والصهيونية التوجه لتشكيل هيكل سياسي عسكري إقليمي صهيوأمريكي/شرق أوسطي (ناتو عربي) وعن تعاون أمني واستخباراتي في منطقتنا العربية والإسلامية يكون محوره الميان الصهيوني، الذي يمثل القاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة لإدارة مصالحها.

وينكشف هذا المخطط من خلال الترتيبات والتصريحات الرسمية وترويج الإعلام لإدارة الرئيس الأمريكي الذي يقوم بها في سبيل انجاح هذا الحلف في اطار اعادة التموضع الذي تقوم به الولايات المتخدة وتخفيف تكلفة حماية الكيان الصهيوني عليها وتكليف الجول التابعة المتورطة في هذه المخططات بها.

صحيح ان زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وعقد قمة تتعلق ظاهرا بمسألة الطاقة وتسعيرها ضمن محاولات التعويض عن النفط والغاو الروسي بعد الحرب الأوكرانية، ولكنها أيطا وأهم ما تستهدفه هو تحالف استراتيجي صهيوأمريكي/عربي ووضع ترتيبات بما يتعلق ب (الأمن القومي لاسرائيل) على حد تعبيره، وهذا الشيء بالضرورة سيبدل موقع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل من موقع العدو لشعوب المنطقة إلى موقع الحليف لأنظمة المنطقة والمهيمن، وذلك من شأنه طمس القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني في استرجاع أرضه وتحريرها من المحتل وهذا بلا شك يعد خيانة لقضيتنا المركزية ولمبادئنا الإنسانية.

ومن هذا المنطلق نرفض بوضوح أي محاولة للزج بالكويت في هذا الحلف الصهيوامريكي-شرق أوسطي الذي يجري التخطيط لإقامته لإحكام قبضة الهيمنة الصهيوامريكية على منطقتنا العربية من أجل مواصلة نهب ثرواتنا ومقدراتنا وتكريس التبعية والخضوع.

ومن موقعنا كشعب جزء من الأمتين العربية والإسلامية متضامن مع الشعب الفلسطيني وداعما لمقاومته ونضاله، فإننا نرفض هذه المخططات وغيرها والتي تهدف لتصفية القضية وتحويل العدو لصديق والصديق لعدو، ونؤكد على إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولن نرضى الا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وعودة شعبها المهجر معززا مكرما إلى أرضه.

وفي الختام فأننا نتوجه إلى شعبنا الكويتي العربي الحر لإعلان رفضه القاطع للمخططات المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية والتمسك بالموقف الوطني والعربي والإنساني الثابت للكويت وشعبها بدعم القضية الفلسطينية ونقاومتها الأبية ونضال شعبها حتى تحرير كل الأرض ولإقامة دولته الديموقراطية المستقلة على كامل فلسطين التاريخية، وندعو لاستمرار النهج الاستقلالي الوطني المتزن للكويت بعدم المشاركة في الأحلاف والمحاور العسكرية التي لها عواقف وخيمة ليست في صالح شعبنا.

القوى الموقعة على البيان:

الحركة التقدمية الكويتية

تجمع العدالة والسلام

التآلف الاسلامي الوطني

حركة التوافق الوطني الاسلامية

حركة العمل الشعبي (حشد)

الحركة الدستورية الاسلامية

الحركة الديموقراطية المدنية

حزب المحافظين المدني

المنبر الديموقراطي الكويتي