السفير العتيبي يؤكد على العلاقة المتميزة بين دولة الكويت والامم المتحدة

اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي على العلاقة المميزة والخاصة التي تجمع دولة الكويت بالأمم المتحدة مشيرا الى ان هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتعاونا وثيقا في مجالات مختلفة لاسيما في مجال السلم والأمن والمجالين الإنساني والتنموي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير العتيبي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمناسبة انتهاء فترة مهمة السفير العتيبي كمندوب دائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر السفير العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تشرف بالعمل بتمثيل دولة الكويت في الأمم المتحدة في نيويورك والدفاع عن مصالحها فيما اعرب للأمين العام خلال اللقاء عن امتنانه للدعم الذي تلقاه منه خلال السنوات الماضية وتعاونه وتنسيقه الوثيقين.

وجدد دعم دولة الكويت القوي لعمل الأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها للأمين العام في ولايته الثانية ولرؤيته الواردة في “خطتنا المشتركة” والتي تعد خارطة الطريق للعمل الأممي للسنوات القادمة.

السفير منصور العتيبي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس

وشدد على ان دولة الكويت ستنخرط بايجابية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ المبادرات الواردة في تلك الخطة على أرض الواقع.

من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء بالعمل الذي قام به السفير العتيبي خلال سنوات خدمته الدبلوماسية في نيويورك لاسيما خلال عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن للفترة 2018 – 2019 وبدور السفير العتيبي البارز في تعزيز العلاقات ما بين دولة الكويت والأمم المتحدة.

كما اشاد بالدور الإيجابي التي تلعبه دولة الكويت في المنطقة ودعمها لعمل الأمم المتحدة في مجالات مختلفة معربا عن تمنياته للسفير منصور العتيبي بالتوفيق والنجاح في محطاته الدبلوماسية القادمة.

وأعرب السفير العتيبي في البيان عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل دولة الكويت في الأمم المتحدة 12 عاما كمندوب دائم من عام 2010-2022 و15 عام كدبلوماسي برتب مختلفة من عام 1992 – 2007.

كما اعرب عن امتنانه الكبير للثقة التي تشرف بها لتولي هذا المنصب ممثلا لدولة الكويت في الأمم المتحدة من لدن القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

السفير العتيبي مع الامين العام للامم المتحدة

كما اعرب عن امتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك في أوقات وظروف صعبة مرت وتمر بها المنطقة العربية علاوة على أزمات دولية مختلفة تؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار العالمي.

وقد أقام السفير العتيبي حفل توديع في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حضره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ونائبة الأمين العام أمينة محمد وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة الدولية ومجموعة من الدبلوماسيين.

وفي تصريح خاص ل(كونا) وتلفزيون الكويت خلال الحفل قال الأمين العام للأمم المتحدة ان “الكويت شريك رائع للامم المتحدة وبلد سخي جدا ورمز للحكمة والسلام ووسيط نزيه وباني للجسور”.