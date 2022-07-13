رئاسة الأركان: حادثة انتحار العسكري حدثت في أحد ميادين الرماية الخاصة لا تتبع لوزارة الدفاع

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة ” انتحار لعسكري” في أحد ميادين الرماية، قد وقعت في ميادين رماية خاصة يرتادها الجمهور، وهي غير تابعة لوزارة الدفاع ولا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.

واهابت رئاسة الأركان بمستخدمي برامج التواصل تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار الغير رسمية، وتؤكد على أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس وعدم الدقة وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.