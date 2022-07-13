سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد في سابقة منذ نهاية 2002

سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد في سابقة منذ نهاية 2002

انخفض سعر اليورو الأربعاء متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ كانون الأول/ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.