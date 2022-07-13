الرئيس الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إلى الشرق الأوسط في مستهل جولة هي الأولى له للمنطقة منذ توليه مقاليد السلطة.

ويرافق الرئيس الأمريكي وفد يضم كلا من أنتوني بلينكن وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وعدد من المسؤولين.

وسيجري بايدن خلال جولته الشرق أوسطية مباحثات مع مسؤولين من الكيان الصهيوني، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم يتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن.