وزير الدفاع: استقطاب الشباب الكويتيين للالتحاق بالجيش يتصدر أولويات العمل واهتمام القيادة الحكيمة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن عملية استقطاب الشباب الكويتيين للالتحاق بصفوف الجيش تتصدر أولويات العمل والاهتمام لدى قيادتنا الحكيمة.

وقال الشيخ طلال الخالد في بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال زيارته صباح اليوم الأربعاء إلى سلاح الدفاع الجوي إن ذلك الاهتمام يأتي حرصا من القيادة الحكيمة على فتح المجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة والإسهام في تحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة.

ونقل خلال الزيارة تحيات وتهاني سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرهما للدور الذي يقومون به في سبيل حفظ أمن وسلامة البلاد.

من الزيارة

وإثر جولة شملت الاطلاع على منظومة الباتريوت التابعة لسلاح الدفاع الجوي وآلية سير العمل فيها أعرب الشيخ طلال الخالد عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو السلاح في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأكد أن ما يقوم به هؤلاء من مهام وواجبات وعمل متواصل على مدار الساعة يعكس حجم كفاءتهم المهنية وقدراتهم الفنية في التعامل مع المنظومات الدفاعية التي يتطلب التعامل معها مهارة ودقة عاليتين.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على دروب الخير والرفعة خطاهما.

من الزيارة

وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ وعدد من ضباط السلاح وعبر اللواء الحافظ في كلمة له عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي حرصا وتشجيعا من الشيخ طلال الخالد لاخوانه وأبنائه منتسبي سلاح الدفاع الجوي ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بمستوى الأداء والجاهزية والاستعداد.