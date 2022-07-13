الفلكي السعدون: جلة الصيف تدخل 16 الجاري وتنتهي بطلوع نجم سهيل 24 أغسطس المقبل

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فترة جلة الصيف أو مربعانية القيظ تدخل في 16 يوليو الجاري وتستمر 39 يوما تنتهي عند طلوع نجم سهيل في 24 أغسطس المقبل ومن تسمياتها جمرة القيظ.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن جلة الصيف تأتي إثر انتهاء مربعانية الصيف التي بدأت في السابع من يونيو الماضي واستمرت 39 يوما.

وذكر أن هذه السنة لوحظت فيها كثرة الأيام التي حملت معها الغبار بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية التي كانت سريعة وبلغت أحيانا 65 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن جلة الصيف تبدأ بموسم الجوزاء الثانية التي تستمر 13 يوما (من 16 إلى 28 يوليو الجاري) ونوؤها نجم الهنعة وهو عبارة عن تجمع عدد من النجوم منحنية الشكل توجد على رأس مجموعة الصياد أو الجبار أوالجوزاء (ORION) تكون أيامها أشد حرارة وتقل سرعة الرياح بها وتهب رياح السموم خصوصا في فترة باحورة الصيف (من 23 إلى 30 الجاري).

ولفت إلى قول العامة (إذا طلعت الجوزاء فامل الحوزاء) ويعني ذلك عند دخول الجوزاء الأولى والثانية يجب ملء الحوزة أي حوض الماء تحت النخلة بسبب سخونة الجو.

وبين أن الموسم الثاني من جلة الصيف هو المرزم ويبدأ 29 الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل ونوؤه نجم الذراع المبسوطة في برج الأسد وتقول العامة (لا دخل المرزم امل المحزم) أي كناية عن بدء شد المحزم على وسط الجسم والصعود لأعلى النخلة لجني الرطب.

وأشار أيضا إلى مقولة (يا خراف الزم) والخرافة هي انتقاء وجمع الرطب منتصف النضوج من العثق وبموسم المرزم تستمر الحرارة كما هي مرتفعة وتبلغ نحو 50 درجة مئوية وأحيانا 51.

وقال السعدون إن الموسم الأخير من جلة الصيف هو الكليبين الذي يبدأ من 11 إلى 23 أغسطس المقبل ونوؤه النثرة وهو النجم الرئيسي في برج السرطان مبينا أن الكليبين إشارة إلى نجمي الكلب الأكبر وهو الشعرى اليمانية أو التير والكلب الأصغر وهو الشعرى الشامية وبه تكثر الأيام الرطبة.

وأشار إلى أن تلك الرطوبة عائدة إلى رياح الكوس وهي جنوبية شرقية دافئة تمر بمسطح الخليج العربي تحمل معها بخار الماء مما يتسبب برطوبة مزعجة في بعض الأيام ليبدأ بعد ذلك موسم نجم سهيل في 24 أغسطس يرافقه اعتدال الطقس.