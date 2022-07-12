اوبك: الطلب على النفط سيتجاوز 103 ملايين برميل يوميا مدفوعا بالطلب الامريكي

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل بمقدار 2.7 مليوني برميل يوميا ليصل الى 103 ملايين برميل يوميا متاثرا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وقالت الامانة العامة للمنظمة في تقريرها الشهري الصادر في فيينا اليوم الثلاثاء ان زيادة الطلب على النفط في عام 2023 ستأتي من خلال الاداء الاقتصادي القوي في الدول المستهلكة الرئيسية فضلا عن التطورات الجيوسياسية المحسنة واحتواء الصين لجائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالاسعار اشار التقرير الى استمرار ارتفاع الاسعار الفورية للنفط الخام في يونيو اذ ارتفعت سلة أوبك المرجعية 3.85 دولارات أو 3.4 في المئة لتستقر عند 117.72 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي ايضا بمقدار 5.54 دولارات او 4.9 في المئة ليصل الى متوسط 117.50 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس بمقدار 5.08 دولارات أو 4.6 في المئة ليصل إلى 114.34 دولارا للبرميل في المتوسط.

وفيما يتصل بالنمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 ذكر التقرير ان هذا النمو سيبلغ نسبة 3.2 في المئة وسيكون في الصين خمسة في المئة بينما من المتوقع ان يتعافى النمو في روسيا ليصل إلى 1.2 بالمئة.

وتوقعت (اوبك) في تقريرها بان يزداد انتاج النفط من خارج (أوبك) العام المقبل بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم ليصل الى 67.4 مليون برميل في اليوم.

واكد التقرير ان الولايات المتحدة ستكون من المحركات الرئيسية لعام 2023 بمعدل نمو 1.1 مليون برميل يوميا في انتاج النفط تليها النرويج والبرازيل وكندا وغيانا.

ورأت اوبك ان حالة عدم اليقين بشان الجوانب التشغيلية للانتاج الامريكي والتطورات الجيوسياسية المستمرة لاتزال مرتفعة.

وتناولت الامانة العامة للمنظمة في ختام تقريرها مستوى الطلب على خامات أوبك متوقعة ان يتجاوز معدل 30 مليون برميل يوميا العام المقبل اي بزيادة 900 الف برميل يوميا عند المقارنة مع اجمالي الانتاج لعام 2022.