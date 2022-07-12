الأركان العامة للجيش الكويتي

بيان توضيحي من رئاسة الأركان العامة للجيش حول حادثة إطلاق النار في أحد المعسكرات التابعة لها

12 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

شهـدت معسكرات المباركية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الإختصاص المعنية، وجـري التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.

وتهيب رئاسة الأركان بوسائل الإعلام وبمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
12 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وسط إجراءات ميسرة.. مطار الكويت الدولي يستقبل طلائع الحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة

12 يوليو، 2022

الإطفاء: ثلاث فرق إطفاء بالاضافة الى مركز الإسناد تسيطر على حريق منجرة بالشويخ الصناعية

12 يوليو، 2022

الداخلية: عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع

12 يوليو، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443 هجرية

11 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى