بيان توضيحي من رئاسة الأركان العامة للجيش حول حادثة إطلاق النار في أحد المعسكرات التابعة لها

بيان توضيحي من رئاسة الأركان العامة للجيش حول حادثة إطلاق النار في أحد المعسكرات التابعة لها

شهـدت معسكرات المباركية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الإختصاص المعنية، وجـري التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.

وتهيب رئاسة الأركان بوسائل الإعلام وبمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.