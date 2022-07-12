قوة الإطفاء تتعامل مع الحريق

الإطفاء: ثلاث فرق إطفاء بالاضافة الى مركز الإسناد تسيطر على حريق منجرة بالشويخ الصناعية

12 يوليو، 2022
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على حريق اندلع مساء يوم امس الاثنين فيمنجرة بمنطقة الشويخ الصناعية.

واوضحت الإدارة ان أدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والشهداء والعارضية بالاضافة إلى الاسناد للتعامل مع حريق في سردان احدى القسائم الصناعية بمساحة 1000 م2.

هذا وقد باشرت فرق الإطفاء بعملية مكافحة الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع اي إصابات بشرية وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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12 يوليو، 2022
0 32 أقل من دقيقة

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