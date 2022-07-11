سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة ميان محمد شهباز شريف اعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لدولة الكويت وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم لجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة قيادة وشعبا بمناسبة عيد الاضحى المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما جرى استعراض وجهات النظر حول أبرز المستجدات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.