الهلال الأحمر الكويتي تبدأ بمشروع توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في غزة

الهلال الأحمر الكويتي تبدأ بمشروع توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في غزة

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على مئات المحتاجين بقطاع غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك إدخال البهجة والسرور على العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة.

وقال عضو مكتب العلاقات العامة والاعلام في (جميعة الهلال الاحمر الفلسطيني) عمرو علي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهلال الأحمر الفلسطيني بدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الاضاحي على 1300 عائلة مستفيدة في خمس محافظات فلسطينية بغزة وذلك بدعم من (جمعية الهلال الأحمر الكويتي).

وأضاف عمرو أنه تم نحر 11 عجلا في أحد المسالخ بمدينة (رفح) جنوب قطاع غزة بجهود المتطوعين من (جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني) ووفقا لشروط ومعايير طبية ومراقبة من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الفئات المستفيدة من مشروع توزيع الأضاحي مصنفة ضمن العائلات الفقيرة والمهمشة وأخرى تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ولديهم أبناء من ذوي الإعاقة وأمراض مزمنة إضافة الى عائلات الايتام.

وأكد عمرو ان مشروع توزيع لحوم الأضاحي تمكن من ادخال حالة من البهجة والسرور على العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة وتعاني من حالة الفقر والبطالة بين ابنائها.

وتقدم بالشكر والعرفان الى دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا الى جانب (جمعية الاهلال الأحمر الكويتي) وكل من ساهم برسم الابتسامة على وجوه العائلات الفلسطينية في عيد الاضحى المبارك.

وعبر عدد من المستفيدين من مشروع توزيع الأضاحي عن سعادتهم بتمكنهم من الحصول على لحوم الأضاحي لعجزهم عن شراء أضحية العيد.