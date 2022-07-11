وكالات أوروبية توصي بالجرعة التعزيزية الثانية من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما

أوصى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية اليوم الاثنين بجرعات تعزيزية ثانية من لقاحات مكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الوكالتان في بيان صحفي مشترك انه نظرا لأن هناك موجة جديدة حاليا في أوروبا مع زيادة معدلات دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة يضحى الأمر بالغ الأهمية بأن تأخذ سلطات الصحة العامة بعين الاعتبار الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 عاما وكذلك الأشخاص المعرضين للخطر في أي فئة عمرية للحصول على جرعة تعزيزية ثانية.

وأوضحت الوكالتان أن الجرعة المعززة الثانية يمكن أن تؤخذ بعد أربعة أشهر على الأقل من الجرعة السابقة مع التركيز على الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة سابقة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأشارت الوكالتان إلى أن اللقاحات المصرح بها حاليا لاتزال فعالة للغاية في تقليل حالات دخول المستشفيات وفي حالات الاصابة بأمراض شديدة وكذلك الحد من الوفيات في سياق المتغيرات الناشئة عن الفيروس.

ونقل البيان عن مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس القول ان “لقاحات (كوفيد 19) تعمل وتوفر مستويات جيدة من الحماية ضد الأمراض الشديدة وتزيد من معدل الاستشفاء. ومع ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات مرة أخرى مع دخولنا فترة الصيف أحث الجميع على التطعيم وأخذ الجرعات التعزيزية في أسرع وقت ممكن. فلا وقت لنضيعه”.