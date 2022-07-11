وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يقوم بجولة تفقدية في الإدارة العامة لخفر السواحل في “قاعدة صباح الأحمد البحرية”

استمرارا لجولات وكيل وزارة الداخلية بالتكليف على قطاعات وزارة الداخلية في عيد الاضحى المبارك للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية، قام الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بجولة ميدانية في الإدارة العامة لخفر السواحل (قاعدة صباح الأحمد البحرية)، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العميد طلال المؤنس والقيادات الأمنية بالقاعدة.

ونقل الفريق سالم نواف الأحمد الجابر الصباح تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رجال خفر السواحل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بتواجدهم المستمر خلال أيام العطل والأعياد للحغاظ على أمن البلاد وتأمين حدودها البحرية.

وأعرب النواف عن اعتزازه وإعجابه بما شاهده من جاهزية قطاع أمن الحدود البحرية، مؤكدا على تقديره للجهود التي يبذلها رجال خفر السواحل مشيرا إلى ان الوطنية ليست غريبة على سواعد خفر السواحل متمنيا ان تظل هي الشعار في العمل، مؤكدا على العمل الجماعي وليس الفردي.

وأشار ان رجال خفر السواحل هي العيون الساهرة من أجل حفظ وتأمين الحدود البحرية وصد أي محاولات اجرامية للنيل من أمن الوطن وأمان مواطنيه.

وأضاف ان سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملية مطالبا رجال خفر السواحل بالتعامل مع أي احداث طارئة مهما كان شأنها وحثهم على بذل المزيد من العطاء والعمل المتواصل من أجل حماية الوطن متمنيا لهم التوفيق في عملهم.