وزير الدفاع: توجيهات وتوصيات القيادة السياسية خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على أن توجيهات وتوصيات القيادة السياسية هي خارطة الطريق التي تعمل وزارة الدفاع على المضي قدماً بتنفيذها في عموم قطاعاتها العسكرية والمدنية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال دعم الكفاءات وتقدير الانجازات وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع مع الالتزام التام بتطبيق القانون والمحافظة على المال العام، وصونه من أي تجاوزات.

جاء تصريح الوزير خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم إلى لواء صالح المحمد الآلي/94 جنوب البلاد وذلك لنقل تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من الزيارة

كان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لدى وصوله آمر لواء صالح المحمد الآلي/94 العميد الركن محمد دخيل الخرينج وعدد من ضباط اللواء، حيث استمع إلى شرح حول ما تقوم بتنفيذه قوة الواجب ومنتسبو اللواء من مهام وواجبات في اطار الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية الدورية المعدة لهم، وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.

من الزيارة

بعد ذلك قام الوزير بجولة اطلع خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة باللواء وطبيعة عملها ودورها والمهام المسندة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي لواء صالح المحمد، وما يتمتعون به من كفاءة ويقظة واستعداد دائم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم، بالتعاون والتنسيق مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية، معبراً عن فخره واعتزازه بما شاهده من احترافية بالعمل والتأهيل والذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن للوطن حماة وأن جيشنا الباسل الذي أقسم فيه أبطاله على الولاء والوفاء لوطنهم ولقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي، هم صمام الأمان بعد الله عز وجل في مختلف الظروف والأزمان وأضاف بأن استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة سوف تكون بعون الله تعالى بسواعد أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة.

وفي ختام جولته حث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح منتسبي اللواء إلى بذل المزيد من الجهود والاستمرار بالعمل ومواصلة العطاء واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العسكرية، وتسخير كافة القدارات والامكانيات لخدمة الكويت وحفظ أمنها سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم بالخير واليمن والبركات.

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