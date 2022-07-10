رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

رئيس الوزراء الأردني: الأمن القومي لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني

10 يوليو، 2022
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اكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الاحد ان الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني”.

وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية ان ذلك جاء خلال مقابلة للخصاونة مع شبكة نقل الاخبار(بي بي سي) عربية اكد خلالها تطلع بلاده الى ايجاد “صيغة معينة في علاقاتنا مع طهران تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها”.

وفي العلاقة مع سوريا قال الخصاونة ان حوارا يجري من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية مع الجانب السوري للتنسيق حول مكافحة عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية -السورية الممتدة على نحو 375 كيلومترا وفي الشأن المحلي قال الخصاونة ان بلاده ستعمل من خلال (منظومة التحديث السياسي) على تشجيع الأردنيين في المشاركة السياسية والحزبية وإزالة المحظورات حول العمل الحزبي.

المصدر
كونا
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10 يوليو، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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