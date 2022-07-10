وزيرة التجارة الأمريكية تؤكد أن أساسيات الاقتصاد في بلادها قوية للغاية

وزيرة التجارة الأمريكية تؤكد أن أساسيات الاقتصاد في بلادها قوية للغاية

أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو اليوم الأحد أن أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية للغاية وانه لا يوجد سبب للاعتقاد أن البلاد ستواجه ركودا خطيرا.

وقالت ريموندو لشبكة (اي بي سي) الاخبارية “أعتقد أننا في مرحلة ما سنرى نموا أقل سرعة بالاقتصاد إلا أنه لا وجود لركود خطير فقد استعدنا جميع الوظائف منذ الوباء وميزانيات العائلات قوية والشركات تعمل بشكل جيد وتقوم بالتوظيف وتنمو”.

وشددت على أن التضخم يمثل المشكلة الأكبر وهو على رأس أولويات الادارة معتبرة انه “بسبب قيادة الرئيس (جو بايدن) نجحنا في تجنب الركود العميق ولا أعتقد أننا سنرى ذلك أبدا”.

ورأت أن “التحدي الآن هو بالأسعار ونحن نعمل على ذلك وسيكون الأمر تحت السيطرة”.

وفي تصريح مماثل لشبكة (إن بي سي) أشارت ريموندو الى أن “رفع الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل ملحوظ لكن ما سيفعله على الأرجح هو مساعدة المستهلكين على التمتع بالقدرة لشراء سلع منزلية معينة”.