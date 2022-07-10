سمو ولي العهد يتلقى عددا من رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيده على الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يمتع سموه رعاه الله بوافر الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة ومن دعاء صادق بمناسبة الأضحى المبارك مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا لمسيرة الوطن العزيز وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.