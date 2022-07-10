وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: مسؤول دولي يزور الكويت الشهر المقبل لاستكمال اجراءات رفع أسماء المواطنين المدرجين على قوائم الارهاب ممن اجتازوا برنامج الوزارة للتأهيل

10 يوليو، 2022
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استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت لحل قضية المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات في مجلس الأمن والتواصل القائم والمستمر بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات.

فقد تقرر زيارة امين المظالم ريشارد مالنجوم الى دولة الكويت في الاسبوع الثالث من الشهر القادم تلبية لدعوة من وزارة الخارجية للقاء رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع حمد المشعان وذلك لاستكمال اجراءات رفع أسماء السادة المدرجين على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن ممن اجتازوا برنامج التأهيل المعد من الوزارة في هذا الخصوص.

المصدر
كونا
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10 يوليو، 2022
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