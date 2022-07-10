منظمة التعاون الإسلامي

أمين عام “التعاون الإسلامي” يثمن ما قدمته السعودية لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج

10 يوليو، 2022
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ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين طه ما قدمته المملكة العربية السعودية لكل ما يلزم لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم كله.

وأعرب طه في بيان اليوم الاحد عن التقدير الكبير للرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف مشيدا بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية في سبيل تنظيم موسم الحج في كل عام.

وشدد طه على أن تقديم التسهيلات والخدمات للحرمين الشريفين يعد شرفا عظيما ومسؤولية كبيرة تبادر المملكة للقيام بها بكل إخلاص وسخاء وعطاء متضرعا إلى الله عز وجل أن يجزيها قيادة وشعبا كل الخير عما تقدمه للاسلام والمسلمين.

وقدم طه التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح المملكة في تنفيذ خطط الحج لعام 1443 هجري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاما بعد عام.

المصدر
كونا
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10 يوليو، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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