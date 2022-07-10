الداخلية: “الجنائية” توصلت إلى الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض إلى جريمة قتل

الداخلية: “الجنائية” توصلت إلى الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض إلى جريمة قتل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الادارة العامة للمباجث الجنائية “ادارة مباحث محافظة الاحمدي” تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام واتضح انه تعرض لجريمة قتل من أحد اقاربه.

وتوضح الإدارة العامة انه بعد التحريات المكثفة تم التوصل الى مكان الجريمة وبالبحث عن الطفل المفقود تبين ان القاتل قام بدفنه باحدى المناطق وجاري اتخاذ اللازم بحق الجاني واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لاحالتها للجهات المختصة.