حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

10 يوليو، 2022
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توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الاحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق) إلى منشأة الجمرات بمشعر (منى) لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في (منى).

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

وقالت الوكالة ان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية السعودي الأمير خالد الفيصل ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود تابعا حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.

المصدر
كونا
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10 يوليو، 2022
0 24 دقيقة واحدة

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